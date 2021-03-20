全民權證／聯強 選價內外10%
聯強（2347）雖受新冠疫情影響，去年營收衰退2%，但公司努力推動精實、敏捷兩大營運策略，改善毛利率、財務結構，獲利逆勢成長20%。今年公司體質改善，進行躍進計畫，搶占對手市占率，法人預估營收可望年增雙位數，成長加快。另外聯強提升現金股息配發率，有助評價上揚。
法人表示，今年即使新冠肺炎疫情控制下來，PC需求可維持雙位數成長。另外，聯強往年現金股息配發率50~60%，今年公告去年現金股息3.3元，配發率67%，公司表示，往後將以67%為基準，維持高配發率，有助公司評價上升。
看好聯強後市營運的投資人，可布局價內外10%以內，有效天期在三個月以上的權證。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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