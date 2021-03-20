全民權證／日月光 挑逾100天

日月光投控（3711）受惠半導體封測產能全面吃緊，其中又以打線封裝產能短缺情況最為嚴重，打線封裝訂單在去年第4季回溫，造成本季打線封裝產能供不應求。

目前上游客戶加持續追加下單及爭取產能，訂單出貨比已近1.5，代表訂單量大過產能近50%，供給缺口持續擴大，而過去五年封裝設備廠的擴產幅度有限，造成目前機台交期是六個月以上，訂單完全消化預期要至第3季。日月光因產能供不應求，本季已調漲價格5~10%，供不應求情況會延續到2021年底，有利營運表現。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外15%以內，可操作天期在100天以上的中長天期商品，伺機介入。（凱基證券提供）

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