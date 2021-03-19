權證／智易、頎邦 瞄準長天期

台股維持高檔震盪整理格局，盤面個股各自表現，智易（3596）、頎邦（6147）等電子利基股業績佳，營運展望也樂觀，股價甫經盤整後，吸引買盤敲進，昨（18）日拉出長紅，為盤面多方焦點。

智易受惠整合接取設備、閘道器及電信用無線路由器出貨暢旺，帶動第1季營運淡季不淡，訂單能見度達半年，法人看好智易今年首季營收有機會刷新紀錄。

智易表示，去年12月有部分訂單延宕，推動今年1月營運表現較佳，但整體來看，各產品線包含整合接取設備IAD、閘道器Gateway及無線網路WiFi設備需求都有暢旺表現。

智易去年全年營收達337.6億元，創下歷史新高，法人表示，智易今年1月繳出32.49億元佳績，未來在訂單續旺帶動下，第1季營收有機會挑戰新高紀錄，單季營收可望超過95.5億元。

頎邦受惠驅動IC封測報價調整回合理狀態，營運將有正向影響，而非驅動IC業務今年估貢獻營收約近30%，未來將持續提升，目標2022年提升至35%，進一步優化產品組合。

法人分析，大陸智慧手機品牌積極分食華為市占，Oppo、Vivo、小米，加上新榮耀品牌可望在2021年中推出新機種，因此陸系品牌將盡力確保供貨無虞。在產能吃緊需求強勁下，頎邦將再提高COF（薄膜覆晶封裝）、COG（玻璃覆晶封裝）和成品測試代工價格。

外資認為，頎邦受惠面板解析度升級、觸控面板感應晶片（TDDI）及OLED面板驅動IC需求激增、平均價格（ASP）改善及非驅動IC業務新契機，將成為驅動營運成長主動能，看好今年營收成長10%至15%、毛利率同步改善。

權證發行商建議，看好智易、頎邦後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。