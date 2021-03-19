權證／友達、群創 四檔活力旺

台股昨（18）日開高後震盪，雖然盤中指數一度站上16,400關卡，不過午盤後漲勢收斂，台積電（2330）由紅翻黑，導致指數終場漲幅收斂，以上漲72點，收在16,287點，盤面上，電子股再度受到資金矚目，面板股的友達（2409）、群創（3481）等成為市場焦點，權證發行商指出，看好面板族群後市的投資人可利用相關權證進行布局。

三大法人連續兩日買超友達，合計買超逾4.3萬張，帶動股價脫離均線糾結區，昨日股價上漲2.41%或0.45元，收在19.1元，股價朝前波高點進行挑戰；群創也連續兩日獲得投信買超，帶動股價上漲1.78%或0.3元，收在17.1元。

2月營收方面，友達合併營收達256億元，年增44.7%、月減3.8%；累計前二月營收522.2億元，年增57.4%。

群創2月合併營收達253.4億元，年增79.3%、月減7.9%，為近四年同期新高；大尺寸合併出貨量共計1,157萬片，較元月減少7.7%；中小尺寸合併出貨量共計2,504萬片，較元月減少5.8%。

展望今年，由於目前面板市況依然呈現供不應求的狀態，因此推升面板價格繼續走高，面板廠毛利率持續看好。根據調研機構WitsView最新面板報價，各應用面板價格進入3月仍在上漲。法人認為，短期間基本面維持正向無虞，整體面板產業上半年維持報價正向趨勢，短期尚未見到明顯修正風險。

權證發行商建議，看好友達、群創後市的投資人，可利用長天期、造市積極的權證參與，挑選距到期日90天以上、價內外15%以內的權證來布局。