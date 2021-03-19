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權證／華碩、宏碁 認購火紅

經濟日報 / 記者魏興中／台北報導
圖表／經濟日報提供
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台系PC品牌廠華碩（2357）、宏碁（2353）由於利多紛呈，如華碩受惠高股息殖利率題材發酵，昨（18）日股價強鎖漲停，表現強勢；宏碁則在Chromebook高度成長下，股價也大漲3%，成為盤面上投資人熱議的焦點。

華碩17日舉行法說。受惠受惠板卡與PC銷售暢旺，每股純益（EPS）達35.8元，創史上新高，該公司同時公布將配發現金股息26元，以17日收盤價計算，股息殖利率高達7.9%，因而吸引昨日買盤大舉挺進，激勵股價漲停。

美系大型投行認為，華碩去年受惠電競PC、商用及教育PC出貨大幅增長，帶動營運表現亮眼；預期今年成長幅度仍將高於產業均值。特別是商用與教育型產品出貨將較去年倍增，成為帶動營運表現突出的起飛型商品。

由於預期今年相關PC產品出貨成長性仍高，毛利率有成長空間，因此美系大型投行調升華碩今年的獲利預估逾10%，同時在高股息殖利率利多下，給予「買進」評級，目標價拉升至385元，激勵昨日股價開高勁揚、漲停收市。

宏碁在Chromebook高度成長下，同樣成為法人關注的焦點。美系大型投行指出，宏碁去年受惠疫情帶動居家辦公與線上學習需求轉強，Chromebook出貨量達3,000萬台，年增幅達83%，預計今年上看5,000萬至6,000萬台水準。

隨著產業前景持續正向發展，加上宏碁的現金股息殖利率，以17日收盤價計算也高達5.4%，遠遠優於大盤表現，因此美系大型投行給予宏碁「買進」評等，目標價則上看36元水準。

元大證券金融交易部建議，看好華碩、宏碁等台系PC品牌廠股價的投資人，可透過相關認購權證參與行情。挑選標準，以價平附近、剩餘天數超過三個月以上等條件為主，放大槓桿利潤。

宏碁 高股息 華碩

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華碩財報優+高殖利率 股價漲停鎖死逾2,000張排隊等買

華碩去年賺3.5個股本 配息26元

台達電、宏碁 四檔靚

PC需求旺 廣達、宏碁樂

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