全民權證／矽創 選逾三個月

矽創（8016）受惠中國手機客戶備貨需求持續回溫，加上車用DDI營收成長備受市場期待，支撐股價行情震盪上揚，昨（18）日拉出紅K，高點觸及242元，創下波段新高。

矽創除了本業手機驅動IC，還有旗下昇佳電子的感測IC業務。矽創去年獲利13.8億元，年增12.5% ，每股純益11.53元，已連續兩年賺超過一個資本額。展望今年，中國手機客戶備貨需求帶動手機DDI出貨，且漲價效應可望延續，有利矽創營運表現。

車市回溫，車用DDI營收成長受期待，且子公司昇佳提升感測器規格，今年獲利將優於去年。看好矽創營運的投資人，可布局價內外10%以內、距到期日90天以上權證。（統一綜合證券提供）

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