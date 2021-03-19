全民權證／欣興 挑價內外5%

欣興（3037）由於首季營運淡季不淡，加上第2季起，在新伺服器平台及挖礦需求回溫下，ABF載板價格將開始上揚，下半年更有大幅漲價的空間，激勵昨（18）日股價開高走高，連動相關認購權證強勢。

法人指出，自第2季起，由於新伺服器平台及挖礦需求回溫，ABF價格將再度上漲，下半年後，隨著終端筆電與基地台需求暢旺，包括CPU、GPU、FPGA大廠進一步加大拉貨，ABF價格將可再大幅提升。

由於毛利率受惠載板漲幅將較去年擴大，帶動獲利將再創高，使得內外資法人多給予「買進」或「優於大盤」的評級。建議看好欣興後市的投資人，可布局價內外5%以內、距到期日三個月以上權證。（台新證券提供）

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