期貨商論壇／生技期 可攻可守

生技醫療股受惠於疫情，獲利維持成長，吸引資金流入。在疫苗、藥證和業績成長等利多題材加持下，預期今年生技族群熱度不減。

其中，金萬林（6645）新冠檢測試劑拿下歐盟CE、美國緊急授權認證，與馬來西亞麻六甲MNC公司簽約合作，將於東南亞各國設立邊境防疫核酸檢測站，陸續於各機場建置核酸檢測系統軟硬體設備、檢測試劑及派員進行檢驗與出具報告等，年度開口合約為2,000萬人次，昨（18）日股價站上10日線。

國光生四價流感疫苗出貨放大，海外耕耘歐、美、泰國及中國市場，另與日本sumitomo集團合作開發新一代流感疫苗，蓄勢切入日本市場，股價近日呈現震盪整理。

近期美國新增確診病例雖然持續減少，但先前大幅下滑的曲線趨於平坦，而歐洲新冠疫情再升溫，疫情有復燃趨勢。

生技類股已成為市場焦點，投資人不妨多關注獲利、成長皆穩健的好公司，並可考慮以臺灣期貨交易所推出的臺灣生技期貨參與行情或做避險的運用。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）