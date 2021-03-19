全民權證／聯詠 二檔有潛利

聯詠（3034）股價沿著5日均線逐步攀高，昨（18）日大漲6.1%或31元，收在539元，持續站穩所有均線支撐；法人近期持續偏多操作，外資連續兩日買超、投信連九日買超，帶動股價自回測月線後逐步走揚。

聯詠2月營收續創歷史新高達87.14億元，月增7.3％，年增59.6%；累計前兩月合併營收168.37億元，年增51.9％，達成公司第1季目標的65%~67%。展望後市，法人認為，宅經濟相關產品線預估續強，由於晶圓代工產能持續吃緊，驅動IC將持續漲價，此外，SOC產線持續切入新應用，將為今年主要成長主軸面挹注。

權證發行商建議，看好後市投資人可買進價內外10%以內權證，並設好停損停利點。（兆豐證券提供）

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