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7縣市濃霧特報！ 吳德榮：周日變天愈晚愈冷

全民權證／聯詠 二檔有潛利

經濟日報 / 記者高瑜君整理
圖表／經濟日報提供
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聯詠（3034）股價沿著5日均線逐步攀高，昨（18）日大漲6.1%或31元，收在539元，持續站穩所有均線支撐；法人近期持續偏多操作，外資連續兩日買超、投信連九日買超，帶動股價自回測月線後逐步走揚。

聯詠2月營收續創歷史新高達87.14億元，月增7.3％，年增59.6%；累計前兩月合併營收168.37億元，年增51.9％，達成公司第1季目標的65%~67%。展望後市，法人認為，宅經濟相關產品線預估續強，由於晶圓代工產能持續吃緊，驅動IC將持續漲價，此外，SOC產線持續切入新應用，將為今年主要成長主軸面挹注。

權證發行商建議，看好後市投資人可買進價內外10%以內權證，並設好停損停利點。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

聯詠

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