期貨商論壇／瑞軒期 表現強勢

綜觀股票期貨整體表現，成交量前20大標的中，上漲14檔，合計漲幅達51.0%；下跌有六檔，合計跌幅達3.3%；盤面呈現多方勝出； 多方前三強分別是：瑞軒（2489）期近月漲1.15元，漲幅7.4%，總量1,691口；小型聯詠期近月漲32元，漲幅6.2%，總量1,663口；聯詠期近月漲31元，漲幅6.0%，總量3,116口。

以全體市場個別股票期貨合約觀察，上漲前五強分別為華碩期近月漲9.9%、瑞軒期近月漲7.4%、頎邦期近月漲6.6% 、同致期近月漲6.3%、小型聯詠期近月漲6.2%，為市場多方關注的股票期貨標的。

富邦期貨分析師簡春旺表示，股票期貨合約交易保證金13.5%，槓桿可達八倍，另不論避險或投機皆可雙向交易多空操作靈活運用，交易手續費用成本相對現貨交易來得低，持有股票期貨合約到期採現金結算，到期前亦可以自行提早進行轉倉遠月份合約，對於投資交易人或股票股東來說是不錯的交易工具。至於操作建議，可順向進行買強賣弱配對交易，擇機分批分次布局、不追價。（富邦期貨提供）

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