台指期 外資空單減少

股期雙市昨（18）日反彈向上，指數齊步守穩16,200點關卡。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨空單減少636口至2.6萬口，展望盤勢，美債殖利率攀升議題仍是市場關心重點，台指期短線延續高檔震盪。

現貨與期貨行情方面，周四美國聯準會公布3月利率會議結果，維持基準利率走廊在0%至0.25%區間不變、維持每月購買1,200億美元美國公債和不動產抵押貸款證券，通膨預期提高，並暗示2023年底前都不會升息，美股四大指數全面上漲，推升台股昨天早盤上漲逾百點，最高一度來到16,410點，但盤中賣壓出籠使漲幅收斂，加權指數終場上漲72點收16,287點，收復5日線，台指期上漲81點至16,239點。

價差方面，台指期逆價差擴至48.84點，電子期逆價差縮至1.71點，金融期逆價差擴至6.73點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超143億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2口至10,619口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少636口至26,714口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單則是減少1,420口至14,786口。

永豐期貨指出，台股短期上方仍有壓，台積電（2330）近日走勢也較疲軟，短期市場也將持續關注美債殖利率走勢，將進而影響美股科技股走勢，台股短期也將受影響。

群益期貨表示，昨日外資期現貨略為同步做多，自營商選擇權中性態勢，月、周選仍屬中性，整體籌碼面中性格局。技術面上，加權指數留上影線，目前在支撐壓力再度靠攏下，短線台股仍續做壓縮整理格局。

期貨分析師指出，整體而言，現階段市場心態偏向謹慎，美債殖利率攀升議題仍是市場關心重點，電子股上檔壓力依舊不輕，台指期在基期偏高下，短線延續高檔震盪。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，昨天以買買權作主要布局，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為1.7萬餘口，買權賣權OI增量依舊相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量皆為積極，目前選擇權多空呈現拉鋸。