富邦VIX清算下市在即 金管會統計仍有6.37萬人溢價搶進

富邦VIX ETF（00677U）接近下市清算門檻，不過投資人仍續「溢價」搶進，截至3月18日為止，還有高達6萬3,702位受益人，溢價幅度高達12.44%，對此，金管會示警，這檔ETF已經面臨終止上市門檻，呼籲投資人應多加留意相關下市風險。

同時據金管會證期局提供的資料，截至今（18日）為止，近30個營業日之平均「單位淨資產價值」為2.75元，較最初單位淨資產價值20元、累積跌幅達87.5%；依規定，若跌幅達90%（即淨值跌破2元），就必須報金管會核准後終止期貨信託契約，並向證交所申請終止上市。

至於富邦VIX ETF的受益人，根據統計，尚有多達6萬3,702人。對此證期局副局長郭佳君提醒投資人，期貨ETF的性質，要留意市況變化，尤其是淨值已低，市價承受風險比較大，要留意價格風險，也要注意淨值變化觸及清算門檻。富邦投信每天都會公布淨值，投資人要審慎注意評估。