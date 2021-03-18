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台股漲逾百點 權證量能增溫

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（18）日走揚，盤中漲逾百點且指數一度站上16,400關卡，成交量能較昨日增溫，帶動權證成交金額也放大，盤中來到24.79億元，占大盤成交金額比例為1.18%；而認購權證成交金額比例持續站在90%之上，達94.5%；而認售成交金額則持續下降，來到5.5%。

標的股權證金額前五名為鴻海（2317）、加權指數、台積電（2330）、聯詠（3034）以及群創（3481）；而受惠於買盤追捧，加權指數、群創、友達（2409）、宏碁（2353）、元大滬深300正2、南電（8046）、晶豪科（3006）、光罩（2338）、元大台灣50（0050）、大立光（3008）等午盤前成交金額已超越昨日全日總量。

鴻海受惠於電動車題材發酵，股價持續攀高，盤中漲逾3%，來到130元，股價創下近11年來新高，帶動鴻海元富07購14（072979）成為盤中交投最熱絡的權證。

展望台股後市，野村優質基金經理人陳茹婷表示，減稅、通膨、新冠疫情等市場關注的事件將時常影響投資人情緒，但這些因素都不足以扭轉牛市的趨勢，在指數頻創新高且個股評價飆升時，投資人經常採取獲利了結的作法，然而在企業獲利持續成長的情況下，偏高的評價實屬合理，投資人可以把握這些修正時機，布局長期趨勢成長明確的族群。

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