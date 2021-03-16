台股多方挑戰16,300關卡 權證量能略微增溫

台股今（16）日在平盤之上震盪，多方朝16,300關卡進行挑戰，帶動成交量能較昨日略微增溫，而權證成交金額也放大，來到22.56億元，占大盤成交金額比例為1.03%，

進一步來看盤中權證市場表現，認購權證成交金額比例持續站在90%之上，達96.39%；而認售成交金額則持續下降，來到3.61%。

而鴻海（2317）切入電動車市場，獲得外資調高目標價，股價震盪走高，盤中漲逾1%，帶動鴻海群益0B購01（086452）成為盤中交投最熱絡的權證。

此外，標的股權證金額前五名為鴻海、台積電（2330）、長榮（2603）、聯詠（3034）以及加華新科；而受惠於買盤追捧，聯詠、華新科（2492）、晶豪科（3006）、松翰（5471）、華碩（2357）、環球晶（6488）、聯陽（3014）、微星（2377）等午盤前成交金額已超越昨日全日總量。

展望台股後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，儘管當前仍有評價面較高問題，但在企業獲利成長以及台灣科技業於全球的領導地位等正面因素支撐下，台股後市仍有續航動能。從產業面來看，市場主要關心的科技零組件庫存目前仍未出現調整跡象，過去數月以來的供給面短缺仍延續，包括晶圓代工、封測、IC、記憶體、面板及被動元件等供需吃緊能見度最少已到今年年中，而筆電級伺服器等族群近期需求更持續上調與增溫，有利支撐科技股後市表現。