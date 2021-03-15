台股狹幅震盪 權證量能萎縮

台股今（15）日指數在平盤附近窄幅震盪，高低點差距僅87點，成交量能縮減，帶動盤中權證成交金額僅23.47億元，量能縮小，占大盤成交金額比例為0.93%，

進一步來看盤中權證市場表現，認購權證成交金額比例持續站在90%之上，達95.12%；而認售成交金額則持續下降，來到4.88%。

航運族群整理後再起攻勢，長榮（2603）今日震盪走高，盤中漲福來到2.4%，帶動長榮國票07購03（077473）成為盤中交投最熱絡的權證。

標的股權證金額前五名為台積電（2330）、鴻海（2317）、長榮、聯詠（3034）以及加權指數；而受惠於買盤追捧，佳邦（6284）、璟德（3152）、國泰金（2882）、京元電子（2449）、南茂（8150）、矽創（8016）、旺矽（6223）等午盤前成交金額已超越昨日上周五全日總量。

展望後市，中信投信股權投資科主管葉松炫分析，近期台股基本動能強勁，長期預料仍具向上空間。2月台灣出口年增率連續8個月成長，雖然增幅放緩至9.7%，仍優於原先市場預期。同時，台灣採購經理人指數也已連續8個月擴張，連續4個月高於60，且新增訂單、人力雇用數量持續增高，另一方面客戶存貨偏低，供不應求現象仍在，訂單能見度高，製造業成長動能穩健。