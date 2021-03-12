台股震盪 權證量能增溫

台股今（12）日開高後漲幅收斂，指數在平盤附近上下震盪，帶動盤中權證成交金額達26.31億元，量能持續增溫，占大盤成交金額比例為1.09%，

進一步來看盤中權證市場表現，認購權證成交金額比例升溫，第三天來到90%之上，達95.17%；而認售成交金額則持續下降，盤中來到4.83%。權王台積電（2330）持續多空交戰，盤中交投最熱絡的權證，為連結台積電的台積電元大07售39（06086P）。

標的股權證金額前五名為台積電、鴻海（2317）、聯電（2303）、加權指數以及聯電詠；而受惠於買盤追捧，聯詠（3034）、群聯（8299）、旺宏（2337）、愛普（6531）、熱映（3373）、精英（2331）、中興電（1513）、世芯-KY（3661）、穩懋（3105）、南電（8046）等午盤前成交金額已超越昨日全日總量。

展望後市，日盛投信表示，雖然美債實質殖利率隨經濟加速復甦預期增溫而攀升，但仍處於負利率且低於過去水準，對經濟復甦影響溫和。OECD日前上修全球今明兩年經濟成長預測，現階段經濟已進入復甦期，主要央行的貨幣及財政持續極度寬鬆，且此趨勢並未改變，正面看待股市表現。