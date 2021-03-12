台指期開盤漲107點 台積電期貨開盤漲6元

台指期今（12）日開盤指數為16,276點，上漲107點；台積電（2330）期貨近月合約開盤6元，開盤價為616元。

昨（11）日美股全面上漲，道瓊、標普 500指數雙雙創下歷史新高，四大指數終場漲幅介在0.58%~4.09%之間，台積電ADR則上漲近6%。

統一期貨說，昨日外資現貨買超194億，期貨減少5,458口，淨空單-27,138口，十大交易人與特定法人合計賣出9,440口。週選支撐與壓力區落在15,600至16,400之間，P/C Ratio升至1.26，整體籌碼中性看待。

統一期貨說，近期15家金控業公布2月營收，其中，富邦金（2881）、國票金（2889）獲利顯眼，帶動近幾日金控類股上漲，使金控類股最近在大盤表現相對突出。目前指數突破短期壓力但尚有先前高點壓力，故投資人不妨可以少量分批布局金融期貨。