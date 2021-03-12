期貨商論壇／華新科期 可留意

美債的殖利率勁揚引起全球資金大調節，典型的商品例如避險角色的黃金，抗通膨的比特幣，放眼到股市中則是估值過高的高成長股，例如特斯拉與台股最火紅的台積電，只是這些類股今年訂單與獲利皆已反映於股價上，且受到市場過度追價造成本益比偏高，因此比較全球投資商品的殖利率時，外資賣超自然毫不手軟，被動元件廠亦是如此。

以產品角度來看，被動元件由於技術門檻低，競爭者多，單價便宜且需求量大，客戶平時備有一定的庫存量，屬於典型的景氣循環股，一般來說訂單能見度能看到第3季已經是相當有把握，股價也早已反映其今年獲利預期。

不過今年電動車崛起、5G設備需求成長，疫苗效用顯現後的辦公需求，被動元件的需求看俏，國內的龍頭廠國巨2月營收創同期新高紀錄時，外資也是毫不留情賣超，如今產品報價一律上調10%，提高產品ASP使今年獲利預期再度成長。

而去年開始擴廠的華新科（2492），產能擴充將使今年的營收明顯成長，加上漲價效應，預期賺進二個股本，以現階段的本益比只有17倍左右，國巨卻仍在25倍以上，相較之下，更適合投資人切入，後續只須觀察外資動向。（日盛期貨提供）