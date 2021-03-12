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期貨商論壇／生技期 中性偏多

經濟日報 / 記者王皓正整理

現在全球各國陸續開打新冠疫苗，疫情有稍微趨緩跡象，根據美國約翰霍普金斯大學統計，美國單日染疫病故數低於1,000人，為近三個半月來首見，隨著接種人數愈來愈多，各州也逐漸解封，放寬條例。目前全美有15州沒有口罩令，繼德州和密西西比州解除口罩令，最新懷俄明州也宣布解封。

全世界進入疫苗接種大作戰，台灣3月4日取得首批11.7萬劑AZ疫苗，10日檢驗封緘程序，僅剩無菌試驗最後一關，預計將分三階段進行接種。

以技術面來看，臺灣生技期貨近期走勢呈現震盪整理格局，守在所有均線之上，且突破缺口沒有被回補，顯示底部有撐，因此在跌破半年線之前，短線建議以中性偏多看待臺灣生技期貨為宜。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

臺灣生技期貨成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為22萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為15倍，投資門檻低、操作彈性高。（元富期貨提供）

期貨交易 生技

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