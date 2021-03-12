台指期 高檔震盪格局

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（11）日開高走高，指數齊步重返「萬六」大關之上。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單增加5,458口至2.7萬口，展望盤勢，現階段以震盪格局看待，行情延續高檔震盪，短期宜留意美債殖利率變化。

現貨與期貨行情方面，美國周三公布2月消費者物 指數CPI年增率為1.7%，，核心CPI年增率較前值小幅下滑，低於市場預期，緩解通膨憂慮，而美眾院通過美國總統拜登1.9兆美元的新紓困案，拜登計畫於本周五簽署生效，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲1.4%，S&P500上漲0.6%，那斯達克下跌0.04%，費半指數下跌1.8%。

台股昨天開高走高，電子權值回神，台積電站上600元關卡，加權指數終場大漲267點收16,179點，站回萬六關卡及所有均線，台指期上漲289點至16,174點，與現貨逆價差縮至5.56點，電子期逆價差縮至0.52點，金融期逆價差擴至4.33點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超251億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,968口至1萬4,232口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,458口至27,138口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單則是增加3,188口至9,270口。

永豐期貨指出，目前資本市場雖然有美國1.9兆美元刺激計劃過關的利多，但短期需留意美債殖利率的變化，並觀察美國科技股是反彈還是宣告轉強，短期將影響台股的電子族群走勢。

群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月選中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股三角收斂後往上突破，目前在5日的低點頸線支撐位置不破下，短線台股呈現震盪偏多態勢。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，昨天略以買買權和賣賣權作增量，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼為中性偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為4.2萬餘口，賣權OI增量積極大增，目前選擇權下檔支撐墊高。

期貨 選擇權

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