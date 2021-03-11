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台指期開盤漲66點 台積電開盤跌3元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
圖為台積電廠房。記者劉學聖／攝影
圖為台積電廠房。記者劉學聖／攝影

台指期今日開盤指數為15,951點，上漲66點；台積電期貨近月合約開盤下跌3元，開盤價為594元。

昨(10)日美股四大指數漲跌幅介於-1.8%~1.46%。道瓊指數再創歷史新高，但那斯達克與費半表現不佳，終場四大指數其中，科技股大多拉回整理；此外，台積電ADR下跌2.23%、日月光ADR下跌2.65%、聯電ADR下跌1.07%。

統一期貨說，昨日籌碼面部分，外資現貨賣超38億，期貨部分增加2,245口，淨空單-21,680口，十大交易人與特定法人合計買進5,424口。週選支撐與壓力區落在15,500至16,700之間，P/C Ratio升至1.17，整體籌碼中性看待。

統一期貨表示，雖然近期公布的全球經濟指標表現良好，但費半指數走勢疲弱，台積電ADR折溢價也相對是近期低點，為偏空訊號，將抑制指數上檔空間，料指數高機率維持目前震盪格局，投資人觀望為宜，帶指數回穩月線之上，再行偏多布局。

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