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全民權證／南電 選中長天期
南電（8046）受惠ABF供給缺口擴大，盈餘能見度大幅延長，法人給予買進評等，昨（10）日吸引買盤進駐，終場漲3.6%，收283.5元，收復月線。
法人看好南電將持續受惠ABF供需失衡，2021年整體ABF ASP有望雙位數成長，帶動毛利率逐季走揚，多家大客戶提前預訂長期產能，全產品線稼動率較前一年提升，在擴產效益及ABF漲價趨勢延續下，營收可望明顯成長，營業利益率、毛利率將顯著提升，且獲利成長加速下，有望推升評價。
權證發行商表示，看好南電後市的投資人，可挑價內外15%以內，有效天期100天的中長天期權證，伺機布局，例南電群益08購01（082119）等，搭上投資順風車。（群益金鼎證券提供）
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