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致伸、元大金 認購靚

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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美科技股強彈，帶動台股昨（10）日連二紅，後市有機會進一步挑戰月線反壓。致伸（4915）、元大金（2885）兩檔股價在所有均線以上，並維持多頭排列，後市仍有可為，看好的投資人，不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人指出，致伸是特斯拉供應鏈，供應在美國及中國大陸生產的Model 3、Model Y等車款ADAS鏡頭模組，並負責單價較高的正面三鏡頭、車內鏡頭模組，未來仍有機會擴增至其他鏡頭模組。

特斯拉自去年元月開始將無線充電板作為新生產Model S、Model X的標準配備，官方售價125美元，致伸也是主要供應商之一。

法人認為，雖然短期特斯拉對於致伸營收貢獻有限，預估今年低於5%，但未來可望隨著銷量持續快速成長，以及打入車用、音響等更多業務，或其他車用客戶的潛在空間而受惠。

聲學業務方面，致伸過去主要著重於幾個指標型大客戶，為降低過度集中風險，未來將轉向規模適中，但毛利率較穩定的中型客戶，同時調整產品組合，改善獲利能力及穩定性。

元大金受惠台股量價齊揚，帶動證券業務大幅成長，自結去年稅後純益達241億元，年增18%，每股純益（EPS）1.99元，創下歷史新高紀錄。法人估計，股息配發水準為EPS的50%至60%上緣水準，約1.15至1.2元，股息殖利率5.2%。

展望今年，元大金結算前二月稅後純益54億元，年增72.5%，由於今年可望維持低利環境，仍有助台股資金動能，加上海外證券營運回升，持續看好證券營運動能，至於銀行淨利差改善，也有助於獲利回升。

投資人如看好個股短多行情，權證發行商建議投資人可買進價外10%以內、距到期日三個月以上的相關權證，但最好善設停利停損價位。

鏡頭模組 元大金 致伸

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