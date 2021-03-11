長榮家族 押逾100天

航運股2月營收普遍成長，長榮（2603）等海運擁有缺櫃漲價題材，長榮航（2618）也有貨運價格調漲，及解封商機等題材，法人看好航運族群籌碼經過換手整理後，有機會再度啟動波段漲勢，投資人可參考法人進出布局。

全球貨櫃輪缺櫃荒持續蔓延，長榮等貨櫃航運業者業績一路爬升。因應缺櫃問題，長榮集團旗下榮運旗下子公司立盛企業預計採購1.8萬個新櫃，以拓展租櫃業務。法人分析，造櫃將帶動可供應數量增加，可望為長榮海運全球競爭力增添新動能。

長榮航空公布2月營收58.04億元，受工作天數減少，營收低於元月，也低於去年同期，累計今年以來營收也降至125億元。不過，航空股具有轉機題材。隨著新冠肺炎疫苗陸續施打，全球解封有望，經濟復甦帶動貨運需求，加上中國大陸復工運送需求出籠又遇到航空業人力調度困難，疫苗需求排擠效應，法人分析，三大因素將使航空業第2季需求暢旺，甚至可能延續至第3季。

長榮航日前宣布調漲美國線運價通知，統計台灣-美西的價格約在275元到280元，台灣到美東線價格平均則調高至322元。

權證發行商表示，投資人如有意布局的投資人可選擇價內外15%以內，有效天期在100天以上的中長期權證如連結長榮的台新07購01（081706）、群益07購06（081116）；連結長榮航的台新09購01（086809）、凱基0A購01（086909）等權證，以較低的投資金額來掌握行情。