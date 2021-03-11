華邦電、威剛 四檔俏

記憶體大廠美光大幅調高本季財測，因DRAM、NAND Flash出貨表現良好，報價漲勢優於預期下，市場看好華邦電（2344）、威剛（3260）營運表現下，權證券商建議，可利用價內外10%以內，有效天期在兩個月以上的權證，介入個股的業績行情。

美光在幾乎所有終端市場需求均強勁成長，近幾季落後其他市場的商用市場，情況也好轉下，上修本季營收約7%，反映記憶體市況已轉佳，有助台系相關供應鏈後續營運表現。截至2月底，DRAM現貨價格漲幅優於NAND Flash，主要來自伺服器業者第1季積極備貨，資料中心的需求強勁。

華邦電去年第4季營收季增26.9%，主要成長動能來自於子公司新唐併購效應，整體毛利率30.4%，季增3.4百分點，主因記憶體產能利用率提升，加上DRAM25nm良率提升所導致，每股純益（EPS）0.09元。

展望本季，就整體記憶體市場來說，DRAM部分，去年第4季已出現供不應求現象，主因在於受惠於WiFi 6、AIoT、ADAS等市場需求提升，在特殊型記憶體方面，主要供應商持續將DRAM產能移往CIS所致。NOR以及SLC Flash目前供給吃緊的狀況預計將延續至下半年，市場預估全年營收有望成長三成。

威剛去年第4季毛利率12.4%，季增1.9個百分點，優於市場預期。由於威剛採購能力優異，在漲價初期建立庫存，使毛利率優於預期，庫存天數拉高至八周。

威剛今年前二月業績維持高檔，DRAM供不應求，價格持續上揚以及SSD營收大幅成長，法人機構根據通路訪查後，推估目前庫存天數為十周以上，預期將在DRAM漲價循環時受惠，上修全年預估營收上修至340億元，EPS有約逾7.7元的水準。