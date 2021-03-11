期貨商論壇／景碩期 多方焦點

綜觀昨（10）日股票期貨整體表現，成交量前20大標的中，上漲十檔，合計漲幅達17.9%；下跌十檔，合計跌幅達13.8%；盤面現多空方糾結交戰、多方僅小幅勝出；多方前三強分別是：景碩期近月漲5.3 元，漲幅5.88%，總量1,471口; 旺宏期近月漲1.55元, 漲幅3.81%，總量2,390口; 欣興期近月漲2.3元，漲幅2.65%，總量1,652口。

再以全體市場個別股票期貨合約來觀察，上漲前五強分別為景碩（3189）期近月上漲5.8%、聚陽期近月上漲5.54%、碩禾期近月上漲5.37% 、達方期近月上漲4.46%、美利達期近月上漲4.4%，為市場多方主要關注的股票期貨標的。

富邦期貨分析師簡春旺表示，總結市場表現，分析操作建議，就強者恆強弱者恆弱的市場慣性，上述股票期貨標的可以多加留意與關注後市表現。

就股票期貨商品的特點來看，股票期貨合約交易保證金3.5%槓桿可達八倍，另不論避險或投機皆可雙向交易多空操作靈活運用，交易手續費用成本相對現貨交易來得低，持有股票期貨合約到期採現金結算，到期前亦可以自行提早進行轉倉遠月份合約，對於投資交易人或股票股東來說是不錯的交易工具。（富邦期貨提供）

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