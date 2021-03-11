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期貨商論壇／生技期 題材火熱
美國新冠新增確診病例已連八周下滑，過去一周減少12%，目前為疫情爆發來疫例增加最慢的一周，同時已開始加速疫苗接種計畫，6日接種290萬劑創全球最快紀錄，平均單日接種近220萬劑疫苗，地方藥局也加入疫苗接種計畫。另外，美國疾病管制預防中心公布建議指南，已完整接種疫苗的民眾，可在免戴口罩的情況下參加室內空間聚會，但出入公共場所仍強制佩戴口罩，且避免旅行和大型聚會。
生技醫療類股受惠於疫情，獲利表現維持成長態勢，吸引市場資金流入。其中普生（4117）2月合併營收達5,024萬元，續創歷年同期新高，較去年同期成長213.5%，主要受惠印度、印尼等地區訂單需求保持暢旺，客戶持續加大旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測產品拉貨力道，股價近日在10日線附近整理。
在疫苗、藥證和業績成長等利多題材加持下，生技類股已成為市場焦點，預期今年生技族群熱度不減，但最終還是須回歸基本面，投資人不妨多關注獲利、成長皆穩健的好公司，並可考慮以臺灣期貨交易所推出的臺灣生技期貨參與行情或做避險的運用。（永豐期貨提供）
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