快訊

美中外交高層要談了 18日阿拉斯加「2+2」會面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

期貨商論壇／生技期 題材火熱

經濟日報 / 記者王皓正整理

美國新冠新增確診病例已連八周下滑，過去一周減少12%，目前為疫情爆發來疫例增加最慢的一周，同時已開始加速疫苗接種計畫，6日接種290萬劑創全球最快紀錄，平均單日接種近220萬劑疫苗，地方藥局也加入疫苗接種計畫。另外，美國疾病管制預防中心公布建議指南，已完整接種疫苗的民眾，可在免戴口罩的情況下參加室內空間聚會，但出入公共場所仍強制佩戴口罩，且避免旅行和大型聚會。

生技醫療類股受惠於疫情，獲利表現維持成長態勢，吸引市場資金流入。其中普生（4117）2月合併營收達5,024萬元，續創歷年同期新高，較去年同期成長213.5%，主要受惠印度、印尼等地區訂單需求保持暢旺，客戶持續加大旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測產品拉貨力道，股價近日在10日線附近整理。

在疫苗、藥證和業績成長等利多題材加持下，生技類股已成為市場焦點，預期今年生技族群熱度不減，但最終還是須回歸基本面，投資人不妨多關注獲利、成長皆穩健的好公司，並可考慮以臺灣期貨交易所推出的臺灣生技期貨參與行情或做避險的運用。（永豐期貨提供）

臺灣期貨交易所 疫苗 生技族群

延伸閱讀

高齡族估6月開打疫苗 商務、留學生可望自費接種

拜登近期拒分享疫苗 墨西哥向中國大陸再訂2200萬劑

臨床試驗數據有待公布 秘魯舉國接種大陸疫苗

美白人基督徒 接種疫苗意願最低

相關新聞

致伸、元大金 認購靚

美科技股強彈，帶動台股昨（10）日連二紅，後市有機會進一步挑戰月線反壓。致伸（4915）、元大金（2885）兩檔股價在所...

最牛一輪／和大來電 元大06喊衝

和大（1536）營運自去年開始呈現復甦態勢，法人指出，在電動車成長趨勢下，和大營運情況應已觸底，今明兩年隨著各廠牌的電動...

華邦電、威剛 四檔俏

記憶體大廠美光大幅調高本季財測，因DRAM、NAND Flash出貨表現良好，報價漲勢優於預期下，市場看好華邦電（234...

長榮家族 押逾100天

航運股2月營收普遍成長，長榮（2603）等海運擁有缺櫃漲價題材，長榮航（2618）也有貨運價格調漲，及解封商機等題材，法...

全民權證／南電 選中長天期

南電（8046）受惠ABF供給缺口擴大，盈餘能見度大幅延長，法人給予買進評等，昨（10）日吸引買盤進駐，終場漲3.6%，...

全民權證／華擎 挑價內外15％

華擎（3515）本季缺料狀況將逐漸緩解，加上主機板及顯示卡需求仍舊旺盛，且伺服器產品線客戶庫存調整已在上季結束，本季將開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。