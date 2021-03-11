股期雙市昨（10）日多空震盪，指數齊步力守紅盤。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單減少2,245口至2.1萬口，展望盤勢，需留意美債殖利率的變化，現階段以整理格局看待，操作宜以短線為主，行情延續多空震盪。

現貨與期貨行情方面，周二10年期美債殖利率跌破1.55%，加上紓困投票的樂觀預期，科技股逢低買盤強勁，特斯拉大漲，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲0.1%，S&P500上漲1.4%，那斯達克上漲3.6%，費半指數上漲6.1%。

美股大漲激勵台股昨天早盤開高，但高檔獲利了結賣壓沉重，加權指數終場小漲58點收15,911點，守15,900點關卡；台指期則上漲61點收15,883點，與現貨逆價差縮至28.67點，電子期逆價差擴至2.26點，金融期逆價差縮至1.43點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超51億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,621口至10,264口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2,245口至21,680口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單則是減少2,450口至6,082口。

永豐期貨指出，美國1.9兆美元刺激計劃預期過關，但短期需留意美債殖利率的變化，並觀察美國科技股短線是反彈還是轉強，將影響台股的電子族群走勢，台股短期上方仍有壓，投資人宜留意修正風險。

群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月選中性依舊，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股萬六壓力依舊沉重，目前待上檔賣壓逐漸消化沉澱後，短線台股方能打破目前的區間僵局。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前多空並無明顯方向，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為1.9萬餘口，買權賣權OI增量依舊相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。