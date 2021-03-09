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金管會管ETF亂象 不准離追蹤指數越來越遠

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導
圖為金管會示意圖。記者戴瑞瑤攝影／報系資料照
圖為金管會示意圖。記者戴瑞瑤攝影／報系資料照

ETF投資已成國人最重要投資工具，隨著業者推出越來越多ETF，卻有部分投信公司把被動型ETF當成類主動型ETF，不顧追蹤指數內容，憑主觀意識操作。為解決亂象，金管會最近發函，規定投信業者指數型基金投資覆蓋率須貼近追蹤指數，以免衍生客戶消費糾紛，永豐投信近期將推出三檔ETF將是最早適用新規的ETF，接下來富邦投信的越南ETF等也得遵守新制。

據了解，每家ETF為增加自家產品吸引力，除前期設計商品絞盡腦汁外，發行之後的操作更是用盡心力，甚至出現超標現象，績效遠遠超過追蹤指數數成之多，或有業者將契約中近期期貨商品改為遠期期貨商品，各種亂象層出，簡直與ETF須追蹤指數的被動操作精神背離，宛如彈琴卻不照樂譜。這種現象，引起主管機關注意，推出新規定。

永豐投信近期將推出三檔全新股票型ETF，包括永豐美國科技ETF、永豐中國科技50大ETF、永豐台灣ESG永續優質ETF。據了解，永豐投信的永豐美國科技ETF可能以優化方式來貼近追蹤指數內容，永豐中國科技50大ETF、永豐台灣ESG永續優質ETF將力求吻合追蹤指數內容，已符合主管機關新規定。永豐投信董事長林弘立表示，永豐台灣ESG永續優質ETF規定追蹤70%，但他要求經理人必須100%追蹤。

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