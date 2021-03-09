台指期開盤下跌9點 台積電期貨開盤跌8元
台指期今(9)日開盤指數為15,810點，下跌9點；台積電期貨近月合約開盤590元，下跌8元。
美股昨(8)日漲跌互見，漲跌幅介於-5.41至0.97％，費半指數跌幅達5.41%，台積電ADR下跌5.69%。
統一期貨表示，昨日外資現貨賣超166億，期貨增加5,501口，淨空單減少20,194口，十大交易人與特定法人合計買進9,308口。週選支撐與壓力區落在15,400至16,300之間，P/C Ratio降至1.17，整體籌碼中性看待。
統一期貨說，美國經濟數據表現好，均線結構也仍然是多方格局，但目前美債殖利率維持高檔，恐抑制指數走勢。短線上，投資人觀望為宜，待月線與季線乖離收斂後，再分批進場佈局。
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