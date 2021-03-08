期貨商論壇／富時100期 暫觀望

英國Markit顧問公司與英國採購與供應機構2月份採購經理人指數（PMI）統計，從1月54.1上升至2月55.1，各產業PMI指數皆高於50。但是專家警告，這可能不是正面的現象，此次主要是因為經濟不振對公司不利。

由此可見，由於脫歐及第三次封城措施影響，英國製造業廠商2月份顯然正面臨日趨嚴重的供應鏈中斷問題，目前供應商交貨延遲時間為自1992年來第三長的時間。

技術面上，英國富時100指數期貨在3月初重新站回各期均線，但近期出現回測的跡象，各期均線逐漸聚攏，顯示市場成本漸趨一致，未來指數可能進一步表態，這將會是決定英國富時100指數期貨今年上半年走勢格局的關鍵因素。

英國正在經歷脫歐後的陣痛期，英國政府也承認存在影響跨境貿易的短期障礙，並承諾提供2,000萬英鎊的財政支持，以協助企業準備進一步的海關檢查。英國富時指數是否能擺脫震盪，則著重觀察供應鏈問題及消費力道是否改善。

（凱基期貨提供）

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