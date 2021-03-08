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期貨商論壇／微星期 後市有撐

經濟日報 / 記者周克威整理

微星科技（2377）成立於1986年8月，原為主機板與PC代工製造廠，於2012年起，該公司轉以電競應用為核心發展產品，並逐步提高自有品牌比重，目前主力產品有主機板、顯示卡及筆記型電腦，另有IPC及其他消費性產品業務。

微星將受惠於CPU及GPU架構更新、疫情帶動WFH筆電需求持續、以及虛擬貨幣挖礦熱潮再起，主力產品顯示卡、筆電及主機板2021年需求看漲。

由籌碼面來看，外資在最近十日賣超、投信買超、自營商則是持平，合計三大法人為賣超。另外，目前融資使用率為2.5%，而融券使用率則是0.07%，目前融資水位不高。

再由技術面來看，微星期貨3月5日回測月線後，以帶長上影的紅K作收，顯示月線支撐力道強勁，短線雖未擺脫高點不斷壓低的空方慣性，但由於微星基本面優異，主力產品2021年需求看漲的情況下，建議投資人可以震盪盤堅來看待期貨後勢。

（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 微星 顯示卡

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