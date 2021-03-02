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台指期開盤勁揚318點 台積期貨開漲13元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台指期今日開盤16,249點，上漲318點；台積電近月合約開盤619元，上漲13元。路透
台指期今日開盤16,249點，上漲318點；台積電近月合約開盤619元，上漲13元。路透

台指期今（2）日開盤16,249點，上漲318點；台積電（2330）近月合約開盤619元，上漲13元。

228台股連假期間美股上漲，漲幅介於0.43至5.67％，美股四大指數短期高檔震盪整理，台積電ADR上漲2.5%。

統一期貨說，上周五(26)日外資現貨賣超944億，期貨部分減少953口，淨空單減少29,435口，十大交易人與特定法人合計賣出10,978口。週選支撐與壓力區落在15,600至16,500之間，P/C Ratio降至1.1，整體籌碼中性偏空看待。

統一期貨表示，美債崩跌，美國科技股持續弱勢，三大法人現貨賣超超過千億，選擇權籌碼有轉空趨勢，不排除指數回測季線。但目前的均線格局依然偏多，多頭格局延續，投資人可待指數拉回重要均線再偏多布局。

台積電 期貨

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