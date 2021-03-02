台指期 市場風險升溫

股期雙市上周五開低走低，指數齊步失守萬六大關；分析師昨（1）日表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單增加953口至2.9萬口，展望盤勢，現階段萬六關卡失守，短期市場風險升溫，須留意台指期修正壓力。

現貨與期貨行情方面，美國10年期公債殖利率飆升至逾一年來高點，回到疫情前的水準，台股上周五開低走低，又逢MSCI明晟調降權重生效，最後一盤爆出近700億元的大量，終場加權指數大跌3%收15,953點，成交量放大至4,529億元，周K線收黑終止連二紅。

權值股來看，台積電下跌4.5%，收最低點606元；鴻海及大立光都有超過3%跌幅；聯發科跌逾5%，跌破900元關卡，收896元；面板、傳產及金融類股也都是空軍狙擊重點。

期貨部分，由於科技股受空頭打壓，台積電拖累大盤超過200點，聯發科、聯電同步下挫，其他傳產和金融類股也幾乎無一倖免，台指期上周五大跌452點至15,935點，回吐大部分春節開紅盤日的多方缺口。

價差方面，台指期逆價差縮至18.8點，電子期逆價差縮至1.79點，金融期轉為正價差7.49點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超1,008億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,642口至16,871口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加953口至29,435口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單則是增加7,085口至16,426口。

永豐期貨指出，從技術面來看，下方支撐看多方缺口以及月線約在15,900點，可先觀察前低與季線位置是否有守，若電子股不回穩，台股難以扭轉短期頹勢。

群益期貨表示，現階段外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性態勢，月、周選轉作中性，整體籌碼面中性偏空格局。技術面上，台股因MSCI明晟調整權重造成尾盤爆量，目前量價結構轉弱，短線台股以大區間震盪整理看待。

期貨分析師指出，整體而言，上周五電子類股重跌3.5%，跌幅為各產業中最重，在美債殖利率上升之下，先前漲多的科技產業相對承受較大的壓力，16,000點整數關卡也失守，短期在市場風險偏好升溫下，須留意台指期修正的壓力。