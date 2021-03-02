台化、東聯 認購搶鏡

股市投資人近日對於美國10年期公債殖利率變化較為敏感，造成科技股波動增幅加大，資金轉進原料股；權證發行商表示，可挑台化（1326）與東聯（1710）等具題材性個股的相關認購權證，參與行情。

法人表示，今年春節受到新冠肺炎疫情影響，中國推行在地過年，中國部分工廠已提早復工，年前刻意控制的庫存量在過完年後並未大幅提升，整體庫存在需求持續去化下表現優於預期。

日前美國德州遭受暴風雪侵襲，據統計，德州乙烯產能占全美67%、PP產能占全美90%、SM產能占全美30%等，這次暴風雪停電停產的影響已擴及到亞洲，顯現在近期的塑化報價上，且預期石化業整體供給偏緊的狀況短期內難以改善。

目前下游需求佳、德州暴風雪限縮供給的環境下，台化第1季ABS延續去下半年的高利差，在宅經濟帶動的家電買氣不墜下，公司對第2季ABS市況仍抱持審慎樂觀的看法，此外，近期紡織相關的聚酯產業鏈從下游的纖維開始上漲，並帶動EG報價提升，雖PTA利差改善有限，但垂直整合的台化表示其自產的PX供需轉佳，多數產品需求優於預期。

東聯部分，去年上半年華東EG庫存自年初的40萬噸一路增加，2020年7月庫存將近140萬噸，產能供過於求加上疫情影響需求，沉重的庫存壓力導致EG行情不佳；不過法人說，從去年第3季至今，EG業者減產，最新的華東EG庫存已降到70萬噸，庫存壓力大幅減輕。

繼去年第4季EG上漲12.2%後，今年第1季截至目前再漲16.6%，報價站上每公噸600美元，已是過去20個月以來的高點，今年EG利差有望較去年改善，助攻今年營運。

權證發行券商建議，看好石化原料行情的投資人，建議利用價內外15%以內，可操作天期在三個月以上的權證，伺機介入行情。