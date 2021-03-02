聽新聞
test
0:00 / 0:00

南電、欣興 押價內外15％

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股26日因美債殖利率飆高，以及明晟MSCI季底調整生效，重挫3%並失守16,000點關卡。南電（8046）、欣興（3037）硬挺在5日線以上，是強勢指標之一，看好的投資人，不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

南電受惠ABF載板產能滿載，以及漲價效應，去年第4季毛利率17.1%，營益率13.1%，雙雙優於市場預期，每股純益（EPS）2.05元，顯示在其他客戶需求強勁下，華為禁令衝擊有限，全年EPS達5.67元，是近12年來最佳表現。

看好市場需求持續暢旺，南電今年資本支出不低於74億元，其中，ABF載板因大陸昆山廠新產能第2季放量，法人預估營收占比將由去年的51%，進一步提升至57%。

BT部分，5G手機出貨擴增推升AiP滲透率下，第2季將維持緊缺狀態，加上AiP、FC-CSP屬高毛利產品，法人預估今年營收占比約25%，至於PCB部分產能將轉移至HDI，有助昆山廠獲利改善。

內外資近日調高ABF載板股目標價，樂觀派認為今年載板漲幅可能達15%，較原先預期高出一倍，明年漲幅仍可挑戰10%，南電第1季將展現高成長態勢，預期動能可望延續三至四年。

欣興去年第4季營利率低於預期，主因火災重建費用，但市場短暫消化利空後，26日外資買盤重新回籠，股價逆勢收紅，並站回5日線，仍為強勢整理型態。

外資認為，欣興浴火重生，未來將更專注在ABF載板及BT載板，產量雙雙高於過往，營運動能更加強勁，尤其明年產能開出後，營運動能更是如虎添翼，將挑戰歷來最賺錢的一年。

如果看好短多行情，權證發行商建議投資人可買進價內外15%以內、距到期日四個月以上的相關權證，伺機介入行情。

欣興

延伸閱讀

看好電動機車市場 中華車推新車

欣興四大投資計畫啟動 明年產能將躍增

南電、景碩 挑價外10%

欣興看Q1載板稼動率滿載 需求遠大於供給

相關新聞

台化、東聯 認購搶鏡

股市投資人近日對於美國10年期公債殖利率變化較為敏感，造成科技股波動增幅加大，資金轉進原料股；權證發行商表示，可挑台化（...

上銀、樺漢 四檔有看頭

台股走勢高檔多空震盪劇烈，現階段盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後市將有機會躍居多頭續攻的領頭羊，...

南電、欣興 押價內外15％

台股26日因美債殖利率飆高，以及明晟MSCI季底調整生效，重挫3%並失守16,000點關卡。南電（8046）、欣興（30...

最牛一輪／矽創犀利 元大07來勁

矽創（8016）去年獲利13.8億元，年增12.5% ，每股純益11.53元，已連續兩年賺超過一個股本。展望後市，在車市...

全民權證／台光電 兩檔聚焦

台光電（2383）去年每股純益（EPS）11.08元，年增9%，創下歷史新高，加上今年第1季展望優於預期，產品組合好轉，...

全民權證／華邦電 挑微價外

華邦電（2344）1月合併營收69.03億元，不僅較上個月增加1.4%，更較去年同期大幅成長高達87.4%，創去年10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。