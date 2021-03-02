南電、欣興 押價內外15％

台股26日因美債殖利率飆高，以及明晟MSCI季底調整生效，重挫3%並失守16,000點關卡。南電（8046）、欣興（3037）硬挺在5日線以上，是強勢指標之一，看好的投資人，不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

南電受惠ABF載板產能滿載，以及漲價效應，去年第4季毛利率17.1%，營益率13.1%，雙雙優於市場預期，每股純益（EPS）2.05元，顯示在其他客戶需求強勁下，華為禁令衝擊有限，全年EPS達5.67元，是近12年來最佳表現。

看好市場需求持續暢旺，南電今年資本支出不低於74億元，其中，ABF載板因大陸昆山廠新產能第2季放量，法人預估營收占比將由去年的51%，進一步提升至57%。

BT部分，5G手機出貨擴增推升AiP滲透率下，第2季將維持緊缺狀態，加上AiP、FC-CSP屬高毛利產品，法人預估今年營收占比約25%，至於PCB部分產能將轉移至HDI，有助昆山廠獲利改善。

內外資近日調高ABF載板股目標價，樂觀派認為今年載板漲幅可能達15%，較原先預期高出一倍，明年漲幅仍可挑戰10%，南電第1季將展現高成長態勢，預期動能可望延續三至四年。

欣興去年第4季營利率低於預期，主因火災重建費用，但市場短暫消化利空後，26日外資買盤重新回籠，股價逆勢收紅，並站回5日線，仍為強勢整理型態。

外資認為，欣興浴火重生，未來將更專注在ABF載板及BT載板，產量雙雙高於過往，營運動能更加強勁，尤其明年產能開出後，營運動能更是如虎添翼，將挑戰歷來最賺錢的一年。

如果看好短多行情，權證發行商建議投資人可買進價內外15%以內、距到期日四個月以上的相關權證，伺機介入行情。