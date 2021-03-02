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上銀、樺漢 四檔有看頭
台股走勢高檔多空震盪劇烈，現階段盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後市將有機會躍居多頭續攻的領頭羊，投資人可參考上銀（2049）、樺漢（6414）表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。
上銀因應訂單暴增，積極擴充產能，目前除了嘉義大埔美、雲科持續擴產外，台中也在覓地建廠；今年集團也擴大國外建廠腳步，包括義大利廠今年發包、2022年完工；日本廠也訂今年發包建廠。
法人指出，目前上銀線性傳動元件交期已拉長到五個月，部分熱銷規格產品的交期，甚至從三個月延長為四至五個月，預期上銀第1季營收可超過56億元，較去年同期增55%以上。
至於樺漢，法人認為，展望今年，樺漢的三大業務都展望正向，新產品將帶動營運提升。進一步來看，品牌業務方面，主要成長動能在軌道控制系統，以及M2M通訊事業結合5G技術的事業擴展；同時醫療設備需求將延續、航空電子有接獲亞洲新訂單；IT服務預期將穩定成長。整體預期今年營收將有兩位數增長，營收續創歷史新高，毛利率與營益率有望向上。
證券建議，投資人若看好營運成長性佳的業績題材股，可以透過認購權證的槓桿操作，不僅可降低資金門檻，若走勢與預期相同，也可賺槓桿利潤。
投資人若看好這兩檔，可挑選價外15%以內，有效天期100天以上的權證。
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