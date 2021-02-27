全民權證／中石化 選逾三個月

中石化（1314）去年上半年受新冠肺炎疫情影響產品報價及開工，導致營運大幅衰退，下半年在油價止穩後逐步回溫。法人認為， 今年CPL供需逐漸恢復平衡，加上AN產品在今年上半年供應轉趨吃緊且延續至明年，整體獲利有望回升至2019年上半年水準。

中石化是全球前五大尼龍6（PA 6）原料製造商、全球前11大AN生產製造廠商。法人表示，中石化去年第4季CPL稼動率已提升至70~80%，加上前三季的庫存跌損回沖，使獲利較前兩季大幅好轉，市況將延續至今年第1季。

權證發行商表示，投資人可挑選價內外15%以內，有效天期在三個月以上的相關權證，搭上投資順風車。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）