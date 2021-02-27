全民權證／中石化 選逾三個月

經濟日報 / 記者蔡靜紋整理

中石化（1314）去年上半年受新冠肺炎疫情影響產品報價及開工，導致營運大幅衰退，下半年在油價止穩後逐步回溫。法人認為， 今年CPL供需逐漸恢復平衡，加上AN產品在今年上半年供應轉趨吃緊且延續至明年，整體獲利有望回升至2019年上半年水準。

中石化是全球前五大尼龍6（PA 6）原料製造商、全球前11大AN生產製造廠商。法人表示，中石化去年第4季CPL稼動率已提升至70~80%，加上前三季的庫存跌損回沖，使獲利較前兩季大幅好轉，市況將延續至今年第1季。

權證發行商表示，投資人可挑選價內外15%以內，有效天期在三個月以上的相關權證，搭上投資順風車。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

預料全球庫存將快速降低 紐約油價漲至1年高點

友達、彩晶 認購火紅

欣興四大投資計畫啟動 明年產能將躍增

欣興看Q1載板稼動率滿載 需求遠大於供給

相關新聞

全民權證／世界 兩檔錢景閃亮

世界（5347）去年第4季晶圓出貨量季增2.8%來到67.1萬片，ASP約成長4~5%，反映了部分客戶提前適用今年報價上...

群創、友達 押寶長天期

面板2月下旬在關鍵零組件缺料等疑慮中，報價持續上漲，市場預估，群創（3481）、友達（2409）本季獲利將維持在去年底來...

全民權證／奇力新 挑價外15%內

奇力新（2456）目前大小顆Molding Choke持續滿載，法人估，滿載情況至少延續至今年第2季底，奇力新受惠5G手...

世紀鋼、大成鋼 認購火

受科技權值股拖累，台股昨（26）日高檔震盪，盤面個股跌多漲少，部分基期較低或具殖利率題材的標的表現相較搶眼，其中，世紀鋼...

華邦電、南亞科 四檔靚

半導體漲聲頻傳，近周表現最為強勁的首推記憶體，並吸引外資法人進場布局，華邦電（2344）、南亞科（2408）等股價表現突...

最牛一輪／健鼎帶勁 統一05衝鋒

健鼎（3044）受惠市場需求居高不下，目前HDI訂單能見度已達第3季，健鼎為因應客戶需求，湖北仙桃三廠將於第2季末加入量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。