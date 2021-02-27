華邦電、南亞科 四檔靚

半導體漲聲頻傳，近周表現最為強勁的首推記憶體，並吸引外資法人進場布局，華邦電（2344）、南亞科（2408）等股價表現突出，一般認為，DRAM報價漲勢至少將延續至第2季。權證發行商表示，DRAM大廠營運受惠，看好後市表現者，建議利用價內外15%以內，可操作天期在90天以上的權證，伺機介入。

投顧法人表示，伺服器DRAM歷經2季庫存調整後，各廠商近期起積極備貨，主要是反映未來記憶體報價上漲預期；而Intel Whitley新平台推出加上預期伺服器出貨量於第2季起恢復季增，將進一步推升DRAM報價，第2季整體價格漲幅可望優於首季。

據集邦調查，到今年第3季，伺服器DRAM產能比重已降至三成左右，比重調降有助平衡產品線的供需失衡，也調整各產品線DRAM平均售價。第1季消費性終端產品的需求動能目前仍未見趨緩，因此原廠仍延續去年產能規劃。不過，第2季是伺服器出貨旺季，預期伺服器DRAM需求將逐漸走強，使原廠在伺服器DRAM的報價更上一層樓。

華邦電去年第4季營收季增26.9%，主要是子公司新唐併購效應；整體毛利率30.43%，季增3.4個百分點，首要原因是記憶體產能利用率提升及DRAM 25nm良率提高，稅後淨利3.5億元，季成長5.8%，每股純益（EPS）0.09元。

南亞科自結去年第4季單季淨利9.11億元，季減43.6%，年減29.2%，單季每股純益約0.3元，創近四年半來單季新低；去年全年淨利76.72億元，年減近22%，每股純益約2.5元，獲利下滑主因DRAM產業調整，以及新台幣匯率強升帶給多數科技業匯率衝擊。不過，南亞科持續投資先進製程，今年資本支出規劃提升至150億元，尚待董事會通過。