華邦電、南亞科 四檔靚

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導

半導體漲聲頻傳，近周表現最為強勁的首推記憶體，並吸引外資法人進場布局，華邦電（2344）、南亞科（2408）等股價表現突出，一般認為，DRAM報價漲勢至少將延續至第2季。權證發行商表示，DRAM大廠營運受惠，看好後市表現者，建議利用價內外15%以內，可操作天期在90天以上的權證，伺機介入。

投顧法人表示，伺服器DRAM歷經2季庫存調整後，各廠商近期起積極備貨，主要是反映未來記憶體報價上漲預期；而Intel Whitley新平台推出加上預期伺服器出貨量於第2季起恢復季增，將進一步推升DRAM報價，第2季整體價格漲幅可望優於首季。

據集邦調查，到今年第3季，伺服器DRAM產能比重已降至三成左右，比重調降有助平衡產品線的供需失衡，也調整各產品線DRAM平均售價。第1季消費性終端產品的需求動能目前仍未見趨緩，因此原廠仍延續去年產能規劃。不過，第2季是伺服器出貨旺季，預期伺服器DRAM需求將逐漸走強，使原廠在伺服器DRAM的報價更上一層樓。

華邦電去年第4季營收季增26.9%，主要是子公司新唐併購效應；整體毛利率30.43%，季增3.4個百分點，首要原因是記憶體產能利用率提升及DRAM 25nm良率提高，稅後淨利3.5億元，季成長5.8%，每股純益（EPS）0.09元。

南亞科自結去年第4季單季淨利9.11億元，季減43.6%，年減29.2%，單季每股純益約0.3元，創近四年半來單季新低；去年全年淨利76.72億元，年減近22%，每股純益約2.5元，獲利下滑主因DRAM產業調整，以及新台幣匯率強升帶給多數科技業匯率衝擊。不過，南亞科持續投資先進製程，今年資本支出規劃提升至150億元，尚待董事會通過。

延伸閱讀

面板雙虎大漲之後 下一個週期循環是誰?

記憶體超搶手 Q2又要漲價

產能受限 研調：伺服器DRAM第2季合約價漲幅10~15%

產能受限所致 server DRAM Q2合約價漲幅達10~15%

相關新聞

全民權證／世界 兩檔錢景閃亮

世界（5347）去年第4季晶圓出貨量季增2.8%來到67.1萬片，ASP約成長4~5%，反映了部分客戶提前適用今年報價上...

群創、友達 押寶長天期

面板2月下旬在關鍵零組件缺料等疑慮中，報價持續上漲，市場預估，群創（3481）、友達（2409）本季獲利將維持在去年底來...

全民權證／奇力新 挑價外15%內

奇力新（2456）目前大小顆Molding Choke持續滿載，法人估，滿載情況至少延續至今年第2季底，奇力新受惠5G手...

世紀鋼、大成鋼 認購火

受科技權值股拖累，台股昨（26）日高檔震盪，盤面個股跌多漲少，部分基期較低或具殖利率題材的標的表現相較搶眼，其中，世紀鋼...

華邦電、南亞科 四檔靚

半導體漲聲頻傳，近周表現最為強勁的首推記憶體，並吸引外資法人進場布局，華邦電（2344）、南亞科（2408）等股價表現突...

最牛一輪／健鼎帶勁 統一05衝鋒

健鼎（3044）受惠市場需求居高不下，目前HDI訂單能見度已達第3季，健鼎為因應客戶需求，湖北仙桃三廠將於第2季末加入量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。