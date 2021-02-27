世紀鋼、大成鋼 認購火

受科技權值股拖累，台股昨（26）日高檔震盪，盤面個股跌多漲少，部分基期較低或具殖利率題材的標的表現相較搶眼，其中，世紀鋼（9958）、大成鋼（2027）在今年營運可望持續走揚下，吸引買盤轉進，表現較指數抗跌。

世紀鋼去年營收創下64.09億元新高，今年在哥本哈根基礎建設基金離岸風電訂單進入出貨高峰帶動下，法人推估世紀鋼年營收可望突破100億元大關。

世紀鋼風電效益開始展現，營運創下紀錄，2020年營收約64.09億元，年增167%；受惠風電產品毛利率較高，整體毛利率上升至29.3%，稅後純益9.35億元，每股純益4.38元。去年在離岸風電水下基礎建設開始出貨，帶動營收、毛利率大幅成長，營收及獲利同創歷史新高，公司決議去年度擬每股配息4元，配發率91.3%。

此外，今年為世紀鋼哥本哈根基礎建設基金離岸風電訂單出貨高峰期，今年最主要離岸風電相關訂單為供貨給CIP的69支水下基樁、62支套筒式基樁，以及代工的沃旭36支PP。

大成鋼受惠美國反傾銷政策致美國鋁捲板供不應求，1月營收62.92億元，創15個月新高，年增8.6%，月增約5.2%。法人看好第1季可望延續營運佳績。

大成鋼自去年9月單月營收已連續四個月站上50億元以上水準，1月營收進一步攀高，法人預期美國未來每年將有約36萬噸進口鋁捲板的供給缺口，有利大成鋼今年起營運重回獲利的軌道。

大成鋼上季起受惠鋁捲板及不鏽鋼價、量均上揚，法人展望今年，鋁捲板價格第1季持續看漲，加上不鏽鋼價格估維持高點，第1季營運有望優於去年第4季。

權證發行商建議，投資人可買進價外15%以內、距離到期日90天以上的權證，參與行情。