全民權證／奇力新 挑價外15%內

奇力新（2456）目前大小顆Molding Choke持續滿載，法人估，滿載情況至少延續至今年第2季底，奇力新受惠5G手機出貨增加帶動，包括LTCC（低溫陶瓷共燒）及電感產品都將受惠，今年營運表現可期。

法人分析，單支5G手機的LTCC使用數量約是4G的三至五倍，奇力新在去年第4季時的LTCC月出貨量已由去年上半年的最多3,000萬顆提升至最多6,000萬顆。

目前奇力新LTCC月產能2億顆，隨5G滲透率提升，LTCC訂單倍數成長，市場估，到今年第2季底，奇力新單月LTCC出貨有機會達到1億顆水準。

權證發行商建議，可優先布局距離到期日100天以上、價外15%以內的權證。（中國信託證券提供）

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