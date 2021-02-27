群創、友達 押寶長天期

面板2月下旬在關鍵零組件缺料等疑慮中，報價持續上漲，市場預估，群創（3481）、友達（2409）本季獲利將維持在去年底來的高峰水準下，權證券商建議，可利用有效天期四個月以上的長天期權證，參與個股的業績行情。

根據研調機構統計，2月下旬TV面板報價上漲，主要係市場供需狀況轉佳所致，尤其，近期玻璃基板、驅動IC等零件缺料疑慮升高，2月漲幅更再較1月擴大；NB面板、監視器面板報價也上漲，動能則來自於居家辦公、線上教學等防疫動作衍生商機。

分析師認為，雖友達、群創本季出貨面積因淡季而減少，但因零組件短線供不應求疑慮加劇，面板供給吃緊程度高於市場預估下，預估友達、群創本業獲利仍有機會維持高峰水準。

TV面板報價自去年6月下旬開始轉強，主要是電視品牌廠備貨態度積極所帶動，動能包括北美地區各國政府實施補貼措施；三星、TCL、海信等電視品牌業者都計劃在產業景氣低迷時擴大市占率的領先差距；電視品牌廠擔憂TV面板供貨不順狀況重演，而提高面板庫存水準。

市場預期供不應求情形將延續至下季；需求端方面，居家娛樂的換機潮以大尺寸產品為主，TV平均出貨尺寸持續放大，估今年有望增加2吋左右，推升需求面積，目前TV品牌廠積極補庫存。

另外，IT、NB面板則受惠在家工作熱度不減，目前供不應求，目前能見度已達上半年，面板等相關供應鏈淡季有望不淡。

群創1月營收275.1億元，月增1.9%、年增65.9%；友達元月合併營收266.2億元，月減7.8%，年增71.8%。