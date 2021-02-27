全民權證／世界 兩檔錢景閃亮

世界（5347）去年第4季晶圓出貨量季增2.8%來到67.1萬片，ASP約成長4~5%，反映了部分客戶提前適用今年報價上調。在產品製程方面，0.18微米以下細線寬製程需求強勁，0.35微米製程迎來復甦，毛利率增加，主要因較佳產品ASP和稼動率提升，單季每股純益（EPS）1.11元。

世界1月營收27.8億元，月減7.3%，年增17.1%，公司預估全季89~93億元間，其財測中值約季增4.4%，優於市場預期。其中，業績成長主要受惠0.18微米製程以下需求強勁，大尺寸DDI和PMIC需求暢旺，市場估全季EPS約1.18元。

權證發行商建議，可布局價內外15%內、操作天期逾100天的中長天期商品。（群益金鼎證券提供）

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