美股重挫 台指期開盤大跌350點
台指期今(26)日開盤下跌350點，開盤指數為16,037點；台積電（2330）近月合約開盤611元，下跌23元。
昨日美股四大指數均呈現重挫，跌幅介於1.75%至5.8%，其中，費半指數跌幅最大，台積電ADR下跌4.76%，聯電（2303）ADR下跌3.28%。
統一期貨表示，昨日外資現貨買超231億，期貨部分增加666口，淨空單-28,482口，十大交易人與特定法人合計買進4,952口。週選支撐與壓力區落在15,600至16,800之間，P/C Ratio升至1.35，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨說，台幣早盤上漲約5角創23年半新高，台幣近期在出口商拋匯需求仍高且外資匯出少、匯入多的情況下，使台幣依舊強勢，投資人不妨可以持續關注台幣狀況。根據目前資金行情仍熱來看，指數拉回時可偏多思考。
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