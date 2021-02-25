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台指期開盤勁揚207點 台積期貨開漲11元
台指期今(25)日開盤上漲207點，開盤指數16,388點；台積電近月合約開盤上漲11元，開盤價636元。
統一期貨表示，昨日外資現貨賣超239億，期貨部分減少1,356口，淨空單-29,148口，十大交易人與特定法人合計買進2,231口。週選支撐與壓力區落在15,500至16,800之間，P/C Ratio降至1.31，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨說，美國10年債攀升使後續貨幣政策走向不確定性上升，但根據目前全球資金狀而言，市場資金持續氾濫，聯準會近期所釋出的言論也維持先前寬鬆態度，因此股價拉回仍有買盤支撐。建議投資人待指數拉回重要均線可分批偏多布局。
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