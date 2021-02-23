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台指期開盤跌159點 台積期貨開跌11元
台指期今(23)日開盤下跌159點，開盤指數16,223點；台積電（2330）近月合約開盤下跌11元，開盤價640元。
美債殖利率攀升及通膨率上升引發擔憂，昨日終場美股四大指數漲跌互見，漲幅區間位於-3.77至0.09%，其中，那斯達克指數及費城半導體指數重跌逾2.4%，特斯拉(Tesla)則崩跌近9%。
外資昨日現貨賣超28億，期貨部分減少4,249口，淨空單減少26,187口，十大交易人與特定法人合計賣出1,601口。週選支撐與壓力區落在16,000至16,900之間，P/C Ratio升至1.39，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨說，市場反應疫苗樂觀進程，歐美疫情逐漸趨緩，加上紓困案可望順利通過，國際股市資金充沛，新台幣維持強勁，美元指數也在低檔盤旋，有利台指震盪盤堅，指數拉回皆可偏多思考。
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