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南亞科、威剛 認購靚

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

DRAM報價受惠需求持續增溫，帶動現貨價及合約價同步上漲下，南亞科（2408）、威剛（3260）等供應鏈元月營收表現亮麗；權證券商表示，可利用長天期的權證，掌握投資契機。

分析師表示，去年12月中旬Consumer DRAM現貨價已開始反彈，預估今年第1季合約價將同步跟上，看好今年全年報價將反彈約25~30%，記憶體市場將重啟上升循環，預估將維持至少一年；由於大廠逐漸退出，加上晶圓代工產能吃緊，使利基型DRAM供需較為吃緊，南亞科日前也對利基型DRAM產品上半年展望樂觀，部分訂單能見度已可看至下半年。

受惠DRAM現貨價及合約價同步上漲，南亞科、威剛1月營收表現優於預期；法人機構認為，今年DRAM價格可望自第1季起逐季上漲，供需狀況優於NAND Flash。其中，威剛產品應用於PC比重高，DRAM占比約45%，去年第4季存貨金額達70億元，且持續下單增加庫存下，本季獲利可望有顯著跳升；南亞科DDR3比重高，占比達六成，1月DDR3合約價漲幅達5%以上，且現貨報價亦持續上漲，有利南亞科營運轉佳。

在DRAM產業供給方面，法人預期今年DRAM需求年成長15~20%，供給成長將低於需求成長；供給面上，三大廠2020年資本支出保守，美廠美光受桃園廠跳電以及地震影響產出，以及三星擬將華城一條DRAM產線轉為生產CMOS影像感測器，估計今年上半年供給成長有限，供應商庫存水位持續降低中。

在2021年DRAM產業需求方面，主要成長動能包含伺服器庫存回歸正常，且新平台推出將推升DRAM搭載量；手機出貨量將恢復年成長，且5G手機滲透率提升將有助DRAM搭載量提升，需求端可望逐季穩健向上。

權證發行券商建議，投資人可布局價內外15%以內，有效天期在四個月以上的長天期商品，介入行情。

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