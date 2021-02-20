台塑、南亞 四檔聚焦

美國遭遇寒流侵襲，導致德州原油生產受阻加上市場預期全球經濟復甦將推升需求，布蘭特原油現貨價上漲，加上美國當地石化廠暫時停工，台廠有機會獲得轉單，台塑（1301）、南亞（1303）等可望受惠。投資人可善用相關權證介入行情。

全球經濟強勁復甦，帶動塑化產品需求。國內塑化股去年第4季便受惠報價走升，推升業績，「台塑四寶」元月營收除台塑化低於去年同期，營收呈現衰退，台塑、南亞、台化等三寶都展現強勁動能，尤其台塑、南亞1月營收年增率都超過三成，「淡季不淡」。現又遇美國寒災，有機會進一步推升產品報價及營收。

美國遭遇30年來最強烈的暴風雪，位在南部的德州也遭遇寒害釀災，包括台塑美國在內，當地許多石化廠紛紛宣布不可抗力暫時停工，預料將造成石化原料短缺，年後石化品價格可能出現新一波飆漲。

據18日最新產品報價，LDPE（低密度聚乙烯）每噸價格從上周1,380美元漲到1,400美元，漲幅1.4%，創下連續第三周上漲，台塑等塑化廠將受惠。

投顧法人表示，除美國寒流問題外，日本及美國PVC同業將自2月底陸續歲修，其他泛用樹脂產品也面臨東南亞、印度等加工業者在貨櫃短缺、交期不穩而積極補充庫存，再供給緊俏、需求強勁下，有望支撐整體行情。考量油價走升且年後為泛用樹脂補庫存旺季，有利相關個股獲利表現，維持台塑、南亞等買進評等。

建議投資人可設定價內外10%，有效天期兩個月以上的權證布局，如連結台塑的永豐06購01、凱基06購01或是連結南亞的永豐06購01、南亞元大07購01等權證。