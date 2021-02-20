泰博、合一 押長天期

台股漲多修正，盤面各族群於高檔輪動表現，泰博（4736）、合一（4743）等生技醫療相關標的各挾利多題材，後市營運具想像空間，吸引短多點火，股價行情較指數強勢。

泰博的快篩去年11月上旬正式取得TFDA產銷許可，該快篩依WHO規範設計，已可直接出貨東南亞；日本、印度則申請認證中。泰博目前三班制的快篩月產能500萬片，今年第1、2季將再陸續擴產。

法人預估，泰博的新冠肺炎抗原快篩去年出貨量111萬片，貢獻去年第4季營收2.58億元。預估今年出貨量2,760萬片，可望貢獻今年營收53.6億元。新冠抗原快篩目前國際的標案ASP 6~9美元，若泰博生產量大且ASP達5美元以上，預期毛利率可逾50%。

合一研發中新藥ON101乳膏正式通過美國「促進傷口癒合外用製劑配方」發明專利；合一指出，這是一項「霸王專利」，可讓此藥品的專利延伸到2038年，美國通過專利申請具有指標意義。

這項藥品將在今年第2季啟動美國三期臨床試驗，預定收案208人，未來產品若上市，將搶攻全美130億美元市場商機。

合一的ON101為治療糖尿病足潰瘍（DFU）新藥，因專利期限將到2038年，任何廠商均不得以ON101的藥物配方進行仿製。美國為傷口癒合全球最大市場，首先通過此項專利具有關鍵意義，合一已提出全球各主要國家或地區的專利申請，目前陸續進入審查中。

權證發行商建議，看好泰博、合一後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。