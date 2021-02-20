全民權證／中鋼俏 瞄準價平

中鋼（2002）元月業績傳捷報，單月合併營收308億元、創17個月新高；稅前盈餘36.1億元，是2013年元月實施合併財報至今以來新高。

中鋼自結元月稅前盈餘36.1億元，較上月增加46%，也較去年同期轉虧為盈，除鋼材報價維持高檔外，海內外需求復甦推動下游鋼廠積極採購，帶動中鋼出貨量大幅成長，元月出貨量達87.5萬噸，較上月增加1.3%。

投顧法人表示，展望後續考量目前中國社會鋼材庫存低，農曆年後將迎來回補庫存需求，３月下旬報價持續上漲機率較高，今年在各國刺激政策以及製造業復甦下，產業維持正向。

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